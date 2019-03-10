Детский психиатр дал прогноз лечению девочки-маугли из Москвы

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов заявил о необходимости установить причины состояния девочки-маугли, найденной в Москве, передает НСН.

Комментируя ее состояние, он призвал установить потенциал ребенка.

«Выясняются причины, по которым она не достигла запрограммированных навыков. Либо она перенесла какое-то заболевание, либо имеет место быть педагогическая запущенность, какие-то негативные внешние условия», — говорится в сообщении.

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Он уточнил, что в зависимости от причины выстаивается коррекция и терапия.

Девочка крайне истощена, есть признаки анорексии. По словам медиков, у ребенка сглажены навыки жевания и глотания. У девочки нет социальных навыков. Девочка не умеет самостоятельно выполнять элементарные гигиенические действия, умываться и ходить в туалет. Несмотря на развитый речевой аппарат, она может только издавать звуки.