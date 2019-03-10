Водители грузовых такси устроили массовую драку у ТЦ в центре Москвы

В одном из торговых центов в центре столицы водители грузовых такси устроили массовую драку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что всего в драке участвовали пять человек, один из них пострадал. По предварительным данным, он получил незначительные телесные повреждения.

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Источник рассказал, что драка между водителями началась на бытовой почве.

После этого участников драки отвезли в отдел полиции для выяснения причин конфликта и обстоятельств произошедшего.

Ранее массовая драка с применением оружия произошла на юго-востоке Москвы.