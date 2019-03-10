Блэкаут добрался до зданий посольств в Каракасе

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На востоке Каракаса в муниципалитете Чакао, где располагается ряд зарубежных посольств, отключено электричество, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в Чакао находятся посольства Японии, Бельгии, Испании, Бразилии, Швейцарии, Германии, Аргентины, Перу и ряда других стран.

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Отмечается, что Чакао до этого момента был одним из немногих районов венесуэльской столицы, где на фоне массовых отключений электричества в стране сохранялось электроснабжение.

Ранее СМИ сообщили о начале новой волны блэкаута в Венесуэле.