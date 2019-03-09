В Финском заливе 100 рыбаков застряли на льдине

Спасатели сняли со льда Финского залива в Санкт-Петербурге 97 рыбаков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

В ведомстве отметили, что штормовой ветер и метель, которые обрушились на Петербург, способствовали интенсивному разрушению льда, в связи с чем несколько десятков рыбаков оказались в опасном положении на льду Финского залива.

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Спасателям пришлось прибегнуть к беспрецедентным мерам и провести спецоперацию для спасения рыбаков.

«В кратчайшие сроки к петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. Благодаря этому на борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают петербуржцев и гостей города не выходить на лед водоемов.