В Дагестане число отравившихся в детском саду достигло 24

Представитель пресс- службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева проинформировала о том, что число госпитализированных после отравления в детском саду возросло до 24. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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«22 ребенка и двое взрослых, в общем 24 человека, сейчас госпитализированы в Магарамкентскую ЦРБ», — сказала Муртазалиева.

Она добавила, что пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, среди госпитализированных нет.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 14 детсадовцев госпитализированы из-за отравления.