В ООН назвали масштабы оборота человеческих органов в мире

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год, передает РИА «Новости».

Такие данные Управления ООН по наркотикам и преступности были названы на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями.

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На конгрессе было отмечено, что по географическому и экономическому положению Гватемала является привлекательной для международных преступных сетей, которые занимаются торговлей людьми.

Согласно данным секретариата Гватемалы по проблемам сексуального насилия, эксплуатации и торговли людьми, в прошлом году власти страны получили 159 заявлений о преступлениях, связанных с эксплуатацией людьми, 274 жалобы на торговлю людьми, 10 тысяч 811 сообщений о сексуальном насилии.