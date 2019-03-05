В МВД рассказали о пользе орлов в борьбе с беспилотниками

Представитель МВД России Давид Громов заявил, что специально обученные орлы могут сбивать гражданские беспилотники, передает РИА «Новости».

По его словам, всего выделяют четыре способа сбивания дронов: с помощью специальной сети, другого беспилотника, подавлением радиосигнала от оператора, а также при помощи дрессированных птиц.

Реклама

«Есть … метод использования птиц, орлов. Это серьезно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним», — заявил Громов.

Ранее Минтранс России подготовил законопроект о регулировании применения беспилотников, в котором предлагается сбивать дроны при несанкционированном использовании воздушного пространства.