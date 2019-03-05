В США обертки от мюсли помогли спасти двух заблудившихся в лесу девочек

Две девочки 5 и 8 лет, пропавшие в лесу в Калифорнии, были обнаружены спустя 44 часа по оберткам от батончиков мюсли, сообщает CNN.

Местные власти и Национальная гвардия искали сестер почти двое суток, используя вертолеты и собак. Девочки были найдены невредимыми и «в хорошем настроении» примерно в 2,25 км к югу от их дома. Они были обезвожены и замерзли, но в целом — здоровы.

Реклама

Двое пожарных обнаружили отпечатки их ботинок, а затем заметили обертки от батончиков мюсли. Пройдя по следам, они позвали детей, и те откликнулись.

Отмечается, что выжить им помогли навыки, полученные в клубе местной молодежной организации. Например, они пили росу с листьев черники и использовали дождевик в качестве одеяла.

«Это абсолютное чудо. Это непроходимая территория, это экстремальные условия. Как им удалось провести там 44 часа, довольно удивительно», — сказал шериф полиции Уильям Хонсал.

Сестер поместили в больницу, где они находятся под контролем врачей.

Ранее трехлетний мальчик рассказал, как медведь спас его из леса в США.