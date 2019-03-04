«Нас знает весь мир»: Guardian рассказала о жизни Солсбери после атаки c «Новичком»

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Спустя год после нападения в британском Солсбери с применением нервно-паралитического вещества «Новичок» некоторые жители до сих пор ощущают тревогу и опасность, пишет британская газета The Guardian, которая пообщалась с жителями города.

Например, Джейсон Риджент рассказал изданию, что при звуках скорой помощи, у него появляется страх, что этот инцидент повторился в Сослбери. Кроме того, его девятилетний сын спустя год боится сидеть на скамейках в городском парке. Именно там 4 марта были обнаружены британскими полицейскими Сергей и Юлия Скрипаль в бессознательном состоянии.

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«Раньше мы изо всех сил пытались объяснить людям, где находится Солсбери. Мы говорили: рядом со Стоунхенджем. Теперь нас знает весь мир», — сказал Риджент.

По словам другого жителя Солсбери — владелицы магазина Сьюзи Мейсон, «трудно поверить», что двое потенциальных убийц, вооруженные химическим оружием, приехали в Солсбери по указу российских властей.

«Никогда бы всерьез не подумала, что в тихом уголке Англии может произойти что-то настолько странное. Я думаю, люди почувствовали себя оскорбленными», — cказала она.

Как отмечает газета, инцидент повлиял на выручку ее магазина, как и большинства других в Солсбери. Туристический поток в Солсбери снизился на 10%.

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца. Пару обнаружили полицейские, после чего их госпитализировали. После частичного восстановления Скрипалей выписали из больницы. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Лондон считает Москву причастной к отравлению в Солсбери, в России эти обвинения отвергают.

Ранее сообщалось, что спустя 13 тысяч часов очистки дом Скрипаля признали безопасным.