Соцзащита отказалась передать бабушке мальчика, оставленного в лесу матерью

Соцзащита по просьбе следствия отменила решение о передаче бабушке мальчика, которого мать оставила одного ночью в лесопарке «Лосиный остров», передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, следователи сочли решение о передаче ребенка бабушке преждевременным и необоснованным, так как обстоятельства инцидента все еще выясняются. В СК подчеркнули, что руководствуются интересами мальчика.

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«Сегодня же решение о передаче ребенка под опеку бабушке отменено», — говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие настаивает на том, чтобы рассмотрение вопроса о передаче ребенка бабушке было отложено до завершения предварительного следствия по делу.

Шестилетнего ребенка обнаружили в районе лесопарка «Лосиный остров» водители. По их словам, на одежде ребенка, который провел в лесу всю ночь, они обнаружили фрагменты скотча. Мать мальчика утверждает, что ребенок сам попросил остановить машину, после чего сбежал в лес. Женщине предъявлены обвинения в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.

Ранее сообщалось, что у матери мальчика изъяли нож и скотч.