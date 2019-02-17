В Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар

На территории Чернобыльской зоны отчуждения возле села Бычки произошел пожвр, передает «112 Украина» со ссылкой на Госслужбу Украины по ЧС.

По имеющимся данным, пожаром оказалось охвачено около пяти гектаров. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16.40 по местному времени (17.40 мск).

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«17 февраля в 16.40 в ГосЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ДСП «Северная Пуща» (Дитятковское лесничество) вблизи с. Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 га», — говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению пожара привлечены три единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что полиция задержала сталкеров у Чернобыльской АЭС.