Подросток прилег на подушку, в которой был спрятан пистолет, и получил ранение

В Таиланде подросток случайно ранил себя пистолетом-ручкой в подмышку
Workpoint News

В Таиланде подросток получил огнестрельное ранение в левую подмышку, когда прилег на подушку в своем доме. Об этом пишет Thaiger.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в провинции Супханбури. По данным полиции, 16-летний юноша по имени Фон лег на подушку, где был спрятан пистолет-ручка, и оружие неожиданно выстрелило.

Двое друзей пытались оказать раненому помощь в ожидании полиции, затем сотрудники доставили несовершеннолетнего в местную больницу.

Полиция установила, что устройство принадлежит знакомому матери Фона. Тот признался, что купил и носил стреляющую ручку для самозащиты на случай неожиданного нападения и не намеревался никому причинить вред. Накануне он спрятал оружие в подушке, никому об этом не сообщив.

Мужчине предъявили обвинения в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия в общественном месте. Состояние пострадавшего не уточняется.

Ранее в Бурятии бизнесмен выстрелил в человека, перепутав его со стаканом.
 
