Армия

Комитет Госдумы одобрил геномную регистрацию военных и сотрудников МВД

Комитет ГД одобрил обязательную геномную регистрацию военных и полицейских
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять поправки о распространении обязательной геномной регистрации на военных, сотрудников МВД и некоторых госслужащих. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение комитета.

«Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 1131086-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» с новым наименованием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Утвердить таблицу поправок № 1, рекомендуемых комитетом к принятию», — говорится в нем.

Документ вводит обязательную государственную геномную регистрацию для части военнослужащих — членов добровольческих формирований, бойцов национальной гвардии, а также имеющих специальные звания полиции, а также служащих в органах внутренних дел и отдельных категорий госслужащих.

Геномная регистрация будет осуществляться воинскими частями совместно с подразделениями органов внутренних дел. Она будет храниться до достижения упомянутыми лицами 100-летнего возраста. В случае увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.

Ранее Москалькова поддержала принятие закона о геномной регистрации военных.
 
