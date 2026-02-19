Размер шрифта
Лариса Долина боится за свою жизнь на фоне угроз

Суд закрыл процесс по делу Ларисы Долиной из-за боязни за жизнь певицы
Максим Богодвид/РИА Новости

Адвокат Ларисы Долиной ходатайствовал на минувшем суде по апелляционной жалобе на приговор в деле о квартире певицы в Хамовниках, чтобы заседание прошло в закрытом режиме из-за опасений за ее жизнь. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как утверждает издание в Telegram-канале, юридический представитель Долиной рассказал судье, что исполнительнице начали поступать угрозы в связи с возбуждением уголовного дела. Адвокат прямо заявил: «Лариса Александровна опасается за свою жизнь и здоровье!» В итоге суд решил ограничить доступ к процессу.

На данный момент детали уголовного дела и характер поступивших угроз официально не раскрываются.

Долина более года не хотела съезжать из квартиры, которую сама продала мошенникам за 112 миллионов рублей. Покупательница, Полина Лурье, осталась без жилья и денег с двумя маленькими детьми. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года высшая инстанция поддержала покупательницу.

19 января Долину выселили из квартиры в Хамовниках. Сейчас она живет на съемной квартире.

Ранее политилог сообщил, что Пугачева неслучайно оказалась в файлах Эпштейна.
 
