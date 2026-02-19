Женщина впала в кому, выпив антифриз и алкоголь

В Казахстане женщина попала в реанимацию, выпив алкоголь и антифриз

Жительница Казахстана оказалась в реанимации после употребления технической жидкости. Об этом сообщает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Инцидент произошел в одном из сел Акмолинской области. По данным издания, накануне вместе с мужем 50-летняя женщина выпила антифриз. Каким образом он попал к паре на стол, не уточняется.

На следующий день она употребила алкоголь. В результате состояние пострадавшей серьезно ухудшилось, женщина впала в кому. У пациентки также диагностировали химический ожог полости рта, гортани, носоглотки.

«Госпитализирована в отделение реанимации, проводится мониторинг жизненно важных функций», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты проводят все необходимые обследования, чтобы выяснить степень поражения организма и понять, какую тактику выбрать для дальнейшего лечения.

Ранее в Британии из-за переутомления у мужчины на 40 минут остановилось сердце.