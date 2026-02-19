Размер шрифта
Политика

В Европе призвали говорить с Россией «с позиции силы»

Профессор Хойманн: достигнутый силами РФ и США мир не будет справедливым
Francois Lenoir/Reuters

Страны Европы должны вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом в статье для немецкого издания Focus написал старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета и профессор Ханс-Дитер Хойманн.

Профессор отметил, что правительство Германии «хвастается масштабами поддержки Украины» в конфликте с Россией, однако, опасаясь Москвы, «уклоняется от решений», которые «обеспечили бы Украине значительное военное преимущество». Одним из таких решений Хойманн считает «возможность наносить удары по целям внутри России» ракетами «Таурус».

«После разрушения старого порядка безопасности в Европе необходимо установить новый. Европейцы сами должны вести переговоры с Россией по этому вопросу с позиции силы. В отличие от своего предшественника, Олафа Шольца, канцлер Мерц больше не может прятаться за спиной США», — отметил Хойманн.

По его словам, мир, достигнутый «исключительно путем переговоров между США и Россией» не будет «ни справедливым, ни прочным». Хойманн считает, что Трамп «больше заинтересован в ведении бизнеса с Россией», чем в европейской безопасности. И, уверен профессор, американский президент «бросает Украину на произвол судьбы» и оказывает на Киев большее давление, чем РФ.

В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится только в случае истощения одной из сторон. Также он отмечал, что немцам «приходится выслушивать» насмешки, издевательства и личные оскорбления из Кремля.

13 февраля Мерц заявил, что не возражает против возобновления диалога с Россией, однако Москва якобы пока не готова «говорить серьезно».

Ранее на Западе обратили внимание на изменение тона заявлений Мерца по Украине.
 
