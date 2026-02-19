Размер шрифта
Суд изъял имущество экс-депутата на 23 млрд рублей

В Сочи суд обратил в доход государства имущество Вороновского и его сообщников
Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы подозреваемого по уголовному делу о получении взятки бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд решил удовлетворить исковые требования генерального прокурора РФ <…> и обратить в доход государства (активы ответчиков — прим. ред.)», — отметил судья.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Басманный суд Москвы в начале декабря прошлого года отправил бывшего депутата Вороновского под стражу.

Ранее Госдума лишила полномочий депутата Вороновского.
 
