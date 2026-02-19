Санитарные самолеты стран НАТО, которые стали регулярно прилетать в польский Жешув на границе с Украиной, привозят иностранным наемникам ВСУ и офицерам альянса медикаменты, а увозят десятки тяжело раненых военных стран Запада, которые могут быть в состоянии комы после ударов ВС России. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«В Жешув везут медикаменты, медпрепараты или медицинское оборудование, а обратно уже по пути, чтобы порожний рейс не выполнять, везут больных и раненых. Раньше делали это, может быть, транспортные самолеты. Не так было заметно. Сейчас активизировалась», — подчеркнул он.

Попов напомнил, что сейчас активизировались удары ВС России по промышленным центрам Украины, энергетическим центрам и командно-связным узлам ВСУ. Там, как правило, находились именно инструктора и военные советники «со всей Европы», указал военный.

В таких санитарных самолетах НАТО, отметил Попов, можно разместить до 40 человек «лежачих раненых» и до 10 человек «сидячих».

«Давайте четыре борта умножим на 40, даже просто на среднее число какое-то условное. Это около 200 человек надо будет вывезти. Это значит, что были экстремальные больные и раненые, которых нельзя было оставлять там <...> [Они] находились на Украине и получили настолько тяжелые ранения, что даже могли находиться в состоянии комы», — заявил военный летчик.

Накануне в польский город Жешув, известный как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, прибыл медицинский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании SAS. На это обратил внимание российский военный обозреватель Борис Рожин.

СМИ пишут, что на границу с Украиной в указанный пункт прилетел уже четвертый санитарный самолет.

Ранее российские войска нанесли удары по 148 районам, где располагались украинские военные и иностранные наемники.