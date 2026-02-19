Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Наука

Найдены «горячие точки» мутаций в геноме человека

NatCom: редкие мутации чаще возникают в начальных участках ДНК
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центра геномного регулирования Барселоны установили, что наиболее уязвимыми для мутаций участками человеческой ДНК являются места в начале генов, где запускается процесс считывания информации. Именно здесь ДНК чаще всего получает повреждения, которые могут закрепляться в виде наследуемых изменений. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Во время транскрипции фермент РНК-полимераза «расплетает» двойную спираль, чтобы скопировать нужный участок в молекулу РНК. В этот момент ДНК становится более открытой и, как показало исследование, более хрупкой. Если возникающие повреждения восстанавливаются неточно, формируются мутации.

Авторы проанализировали крайне редкие наследуемые варианты ДНК почти в 15 тысячах генов у более чем 220 тысяч человек. Они обнаружили устойчивое скопление мутаций именно вокруг сайтов начала транскрипции. Однако в исследованиях так называемых мутаций de novo — новых изменений, не унаследованных от родителей, — этот «очаг» сначала не проявлялся.

Разгадка нашлась при анализе мозаичных мутаций, возникающих на ранних этапах развития эмбриона. Эти изменения присутствуют лишь в части клеток организма и часто отфильтровываются алгоритмами как возможные ошибки секвенирования. Когда ученые учли такие данные, горячая точка мутаций вновь проявилась в тех же самых участках генома.

По словам исследователей, начало гена — это сложная и динамичная зона, где ДНК регулярно расплетается и подвергается дополнительной нагрузке. Именно такая «рабочая активность» делает участок уязвимым.
«Понимание того, где и почему чаще всего закрепляются мутации, важно для изучения редких генетических заболеваний и механизмов их возникновения», – заключили ученые.

Ранее ученых удивил древний общий предок всего живого.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!