Волонтеры раскрыли новые подробности поисков семьи Усольцевых в красноярской тайге

Волонтер: тепловизор указывал на светящиеся точки в тайге, где пропали Усольцевы

В тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, дроны с тепловизором фиксировали светящиеся точки. Об этом рассказала волонтер Светлана Торгашина, пишет местный портал NGS24.RU.

«Нужно было, чтобы они подали хоть какой-то сигнал. Там слышимость очень хорошая, если бы был сигнал, мы бы обязательно его услышали», — сказала Торгашина.

Супруги Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочкой 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

Позже стало известно, что вместе с семьей Усольцевых в поход отправилась собака корги. Однако, как пояснил инструктор-дрессировщик Андрей Круглов, она бы не смогла вывести хозяев из тайги в виду особенностей породы: коротких лапок и длинного тела.

Ранее сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи.