Рэпер Ганвест решил зацензурировать свои треки после обвинений в пропаганде наркотиков

Рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов) зацензурирует 25 треков и займется благотворительностью после обвинений в пропаганде наркотиков. О своем решении музыкант заявил в соцсетях.

«Я не поддерживаю употребление наркотиков и не считаю подобную тематику нормой. Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе — я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю», — написал Ганвест.

Музыкант подчеркнул, что намерен «исключить любые спорные моменты» из своего творчества и привести его в соответствие с требованиями российского законодательства.

Кроме того, Ганвест пообещал заняться социальными и благотворительными проектами, чтобы приносить «реальную пользу и работать в позитивной повестке».

Накануне Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что МВД по Санкт-Петербургу возбудило административное дело в отношении Ганвеста в связи с пропагандой употребления наркотиков. По ее словам, сейчас проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу.

Ганвест прославился в России не только благодаря своим трекам, но и фразам «Пепе», «Ко ко шнейне», «Фа» и «Вота фа».

Ранее мемы Ганвеста стали самыми популярными в рунете в начале 2026 года.