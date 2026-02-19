Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Бизнес

Медведев допустил возвращение на российский рынок западных компаний

Медведев о возврате компаний Запада: пустим только тех, кто не будет мешать
Екатерина Штукина/РИА Новости

В Россию позволят вернуться только тем иностранным компаниям, которые не будут мешать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Пустим или вернем только тех (иностранные компании - ред.), кто нам не будет мешать», — сказал политик.

В январе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что для отечественного рынка одежды и обуви уход иностранных брендов стал точкой роста. В стране заметно увеличилось число российских марок одежды и обуви, которые заняли освободившиеся ниши.

С начала российской специальной военной операции на Украине многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) и многие другие приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее в Кремле допустили возвращение на российский рынок западных компаний.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!