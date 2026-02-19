Размер шрифта
Медведев описал риски для России в случае соседства со страной НАТО

Медведев: если рядом с Россией будет страна НАТО, угроза будет постоянной
Екатерина Штукина/РИА Новости

Если по соседству с Россией будет страна НАТО, то угроза для нашей страны будет постоянной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова передает РИА Новости.

«Если рядом с нашей страной будет расположено государство, недружественным образом относящееся к нам, да еще и входящее в НАТО, угроза будет постоянной», — сказал политик.

Он добавил, что при наличии территориальных споров угроза войны между Россией и этой страной будет носить системный характер. Медведев подчеркнул, что одной из целей специальной военной операции (СВО) является демилитаризовать режим, который создал такую ситуацию.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема допустил, что Россия может применить ядерное оружие, если Украина станет членом НАТО. Он отметил, что членство страны в альянсе — это самая большая красная линия для РФ, и она будет на все, чтобы это остановить.

Мема отметил, что обещаниями о вступлении Украины в НАТО Европа переступила черту. В этой связи депутат считает правильным устранить коренные причины украинского конфликта, в том числе отказаться от идеи включать Украину в Североатлантический альянс.

Ранее эксперт раскрыл, какую замену Киев нашел членству в НАТО.
 
