Прокуратура Липецкой области начала проверку после обрушения крыши на заводе Evolute

Прокуратура Липецкой области начала проверку по факту обрушения крыши на заводе электрокаров Evolute. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Липецка».

«Прокурор Алексей Мещерин выехал на место для координации спасательных работ. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в публикации.

До этого Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Ранее губернатор Липецкой области назвал причину обрушения крыши на заводе Evolute.