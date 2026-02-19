Появилось первое видео с места обрушения крыши на заводе Evolute

В Липецкой области на заводе электрокаров Evolute обрушилась крыша. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

На размещенных в сети кадрах видно, что здание получило сильные повреждения: отсутствует часть крыши, вокруг разбросаны обломки, возле которых ходят люди. На записи также заметно, что в этот момент на улице идет снег.

До этого Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Ранее сообщалось, что пять человек извлекли из-под завалов автозавода «Моторинвест» в Липецкой области.