Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Бизнес

Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов

РЖД оценила стартовую стоимость Рижского вокзала на торгах в 4 млрд рублей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Стартовая стоимость Рижского вокзала на предстоящих торгах составит 4 млрд рублей. Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская, передает РИА Новости.

«Начальная стоимость предложения — 4 миллиарда рублей», — сказала она на конференции компании.

По ее словам, более полная информация о торгах будет опубликована на сайте компании, а сами торги ориентировочно пройдут в марте.

Отмечается, что в состав лота войдут два здания площадью около 8 тысяч кв. метров. Сюда входят непосредственно сам вокзал, прилегающее строение, а также территория площадью 1,4 гектара.

Котковская отметила, что здесь можно будет открыть гостиничный комплекс, ресторан, музей, библиотеку или научный объект.

Вокзал был построен в 1901 году по проекту архитектора Бржозовского в неорусском стиле. Здание украшено хрустальными люстрами и лепниной. Рижский вокзал признан объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее в Казани на продажу был выставлен особняк XIX века, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!