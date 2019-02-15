В Москве из «заминированных» БЦ и ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек

В Москве из семи бизнес-центров, ТЦ и офисных зданий эвакуировали более 5 тысяч человек после сообщений с угрозами «минирования», передает РИА «Новости».

В пятницу, 15 февраля, были проверены бизнес-центров «Фабрика Станиславского», «Интерьер», «Гамма»,ТЦ «Плаза», офисное здание по адресу 3-я Хорошевская улица, 12, а также телеканала «Звезда» на проспекте Мира, 126.

Как сообщил представитель экстренных служб столицы, общее число эвакуированных в Москве превысило 5 тысяч человек.