Возросло число жертв взрыва газа в доме в Красноярске
Количество погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Как отмечается, взрывом было разрушено шесть квартир, еще десять оказались повреждены. Всего в доме проживали 20 человек, уточнили в ведомстве.
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«Два человека погибли», — рассказали в МЧС.
Сообщается, что к настоящему моменту аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения завершены.
Хлопок газа в жилом доме в Красноярске произошел вечером 14 февраля. Жителей дома эвакуировали, их временно разместят в социальном приюте.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Красноярске.