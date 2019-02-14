Наркоман осужден за убийство 100-летнего ветерана нацистских концлагарей

В Британии наркоман осужден за убийство выжившей жертвы нацистских концлагерей, сообщает SkyNews.

Убитой Софии Казан было 100 лет. Целью наркозависимого были деньги, которых не хватало на очередную дозу наркотика.

Нападавший повалил Казан на землю и вырвал у нее сумку, после чего скрылся, но вскоре был задержан. После ограбления женщина осталась лежать на дороге. Ей была оказана помощь, однако спустя девять дней скончалась от пневмонии.

Убийца приговорен к 15 годам тюрьмы.