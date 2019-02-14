В Аргентине могут запретить въезд туристам с судимостью

Провинции Чубут и Огненная земля в Аргентине могут запретить въезд туристам с криминальным прошлым, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Чубут приняла указ, согласно которому вводится запрет на въезд в провинцию иностранных граждан, которые были осуждены, отбывают наказание или имеют судимость.

Эта провинция очень популярна среди туристов. В ней находится местечко Пунта Томбо. Это полуостров в Атлантическом океане, где проживает самая большая колония магеллановых пингвинов в Южной Америке. Туристы могут фактически гулять среди них, приближаясь на расстояние до метра. Кроме того, иностранцев влечет в Чубут возможность посмотреть на китов в дикой природе, а также посетить раскопки палеонтологов.