Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове

На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами. Об этом сообщает «UA Харьков» в фейсбуке.

Отмечается, что протестанты бросили в здание генконсульства России емкости с зеленкой и яйца. Они объяснили свои действия тем, что хотели помешать предстоящей встрече с «пророссийскими организациями» города.

Ранее сообщалось, что радикалы попытались напасть на генконсульство России в Одессе.