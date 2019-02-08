Директор керченского колледжа уволилась спустя три месяца после стрельбы

Директор Керченского политехнического колледжа, где произошла стрельба, Ольга Гребенникова уволилась с занимаемой должности, передает РИА «Новости».

«Подтверждаю. Директор приняла решение написать заявление по собственному желанию», — сказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

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Там уточнили, что причина увольнения — желание Гребенниковой оставить занимаемую должность.

Новый директор колледжа пока не назначен.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.