В Петербурге за 99 млн продают квартиру с видео по делу Арашукова
В Санкт-Петербурге за 99 млн рублей продают квартиру, которая засветилась на оперативной съемке обысков по делу Арашуковых. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, речь идет о квартире на последнем этаже дома №12 по Песочной набережной.
Как отмечается, квартира не принадлежит сенатору Рауфу Арашуков или членам его семьи.
Реклама
При этом элитное жилье было выставлено на продажу в конце января.
Ранее сообщалось, что два фигуранта дела Арашуковых объявлены в федеральный розыск.