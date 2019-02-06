В Петербурге за 99 млн продают квартиру с видео по делу Арашукова

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В Санкт-Петербурге за 99 млн рублей продают квартиру, которая засветилась на оперативной съемке обысков по делу Арашуковых. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, речь идет о квартире на последнем этаже дома №12 по Песочной набережной.

Как отмечается, квартира не принадлежит сенатору Рауфу Арашуков или членам его семьи.

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При этом элитное жилье было выставлено на продажу в конце января.

Ранее сообщалось, что два фигуранта дела Арашуковых объявлены в федеральный розыск.