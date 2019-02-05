Семь ТЦ в Москве проверяют после сообщения о «минировании»
Семь торговых центров в Москве проверяют из-за сообщения о якобы заложенных в них бомбах, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.
«Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в семи торговых центрах Москвы. Идут проверки», — отметил собеседник агентства.
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На данный момент других подробностей не сообщается.
Как отмечается, волна заявлений о «минировании» прокатилась по стране в январе 2019 года, все они оказались ложными. Счет эвакуированных людей шел на тысячи.
Ранее сообщалось, что в Волгограде поступает информация о массовом «минировании».