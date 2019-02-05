Семь ТЦ в Москве проверяют после сообщения о «минировании»

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Семь торговых центров в Москве проверяют из-за сообщения о якобы заложенных в них бомбах, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в семи торговых центрах Москвы. Идут проверки», — отметил собеседник агентства.

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На данный момент других подробностей не сообщается.

Как отмечается, волна заявлений о «минировании» прокатилась по стране в январе 2019 года, все они оказались ложными. Счет эвакуированных людей шел на тысячи.

Ранее сообщалось, что в Волгограде поступает информация о массовом «минировании».