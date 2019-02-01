Площадь пожара в кизлярском ТЦ достигла 8 тысяч «квадратов»

Торговый центр в дагестанском городе Кизляр горит на площади восемь тысяч квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Как отмечается, здание горящего торгового центра расположено в центральной части города, вокруг находится много других торговых построек.

Реклама

«Здание находится в районе центральной автостанции, центрального рынка. Рядом — с десяток магазинов. Есть риск, что если вовремя не локализовать, пламя перекинется на соседние здания», — сказали в мэрии.

Ранее в городской администрации сообщили о возгорании торгового центра в Кизляре, добавив, что огнем охвачено все здание.