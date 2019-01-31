В Москве за сутки выпала десятая часть месячной нормы осадков

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Около 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра России.

По имеющимся данным со станции на ВДНХ, днем 30 января выпал 1 мм осадков, еще 4 мм выпало ночью.

Как отмечается, больше всего снега выпало в Наро-Фоминске — 7 мм. Несколько меньше осадков зарегистрировали Волоколамске, Можайске, Дмитрове и Клину — 5-6 мм.

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Ранее сообщалось, что в Москве в четверг ожидается до 3°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.