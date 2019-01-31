Мадуро пообещал потратить миллиард евро на «Прекрасную Венесуэлу»

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство выделит €1 млрд на программу «Прекрасная Венесуэла», в рамках которой инвестиции получат более 62 самых крупных городов страны. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, инвестиции направлены на то, чтобы превратить населенные пункты Венесуэлы в самые «красивые и современные» города в Латинской Америке.

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Если средства между 62 городами будут поделены поровну, то каждый из них получит более €16 млн.

Ранее Мадуро заявлял, что страну «шантажирует доллар» и что Венесуэла должна освободиться от него.