В СК объяснили возгорание шапки на голове школьницы

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История про школьницу из Ленинградской области, получившую ожоги лица из-за поджога шапки, и мальчика с ушибом грудной клетки, оказалась выдумкой, об этом сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Отмечается, что следствие провело проверку по факту госпитализации в больницу города Волхова пострадавших 12-летних мальчика и девочки.

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По данным ведомства, школьники заявили, что над ними издевались сверстники, чтобы избежать наказания за курение.

«В процессе прикуривания сигареты от зажигалки… произошло воспламенение шапки, надетой на девочке... Испугавшись, ребята бросились бежать по улице, где мальчик, поскользнувшись, упал», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Сочи самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика.