Полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки

В США правоохранительные органы ликвидировали двух подозреваемых, которые участвовали в перестрелке с полицейскими в Хьюстоне. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В правоохранительных органах проинформировали о том, что ситуация находится под контролем.

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По последним данным, двое из пяти пострадавших сотрудников правоохранительных органов — в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный устроил стрельбу и ранил полицейских.