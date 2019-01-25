Названа возможная причина стрельбы у школы под Красноярском

Ученик мог открыть стрельбу возле школы в поселке Абалаково Красноярского края из-за ссоры с одноклассником, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что школьник произвел выстрел из охотничьего ружья рядом со школой. Подросток находится под опекой, подчеркнул источник.

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Как отмечается, версия о том, что стрельба произошла из-за ссоры, предварительная, точные обстоятельства инцидента предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что ученик открыл стрельбу у школы в Красноярском крае.