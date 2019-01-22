Силовики расширили оцепление в аэропорту Ханты-Мансийска после ЧП с самолетом

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Сотрудники правоохранительных органов расширили зону оцепления у аэропорта в Ханты-Мансийске, где нештатную посадку совершил самолет Boeing-737, летевший по маршруту Сургут — Москва. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что оцепление расширено до гостиницы «Сокол» в районе аэропорта. Подчеркивается, что в настоящее время из нее выведены персонал и постояльцы.

Ранее поступали сведения, что задержан пассажир изменившего траекторию самолета Сургут — Москва. Позднее официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил, что злоумышленник «пока остается в самолете».