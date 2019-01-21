В Генпрокуратуре заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17
Заместитель российского генпрокурора Николай Винниченко заявил, что информации, свидетельствующей о причастности россиян к крушению малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, предоставлено не было. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Винниченко, в ведомстве знают о слухах по этому поводу и их опровержениях.
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«Важно одно — на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан России к трагедии Boeing», — сказал Винниченко.
Он добавил, что оснований для допроса граждан Россия по этому делу нет.
Ранее родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию.