ФСБ проверяет анонимное сообщение об угрозе взрыва в больнице Магнитогорска
В управлении ФСБ по Челябинской области проинформировали о получении анонимного сообщения о готовящемся в Магнитогорске теракте, передает РИА «Новости».
В ведомстве подтвердили данные СМИ о том, что сообщение поступило в городскую больницу № 1.
«В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей», — заявили в городской администрации.
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Также власти призвали жителей не паниковать и сообщили, что в настоящее время все службы города занимаются проверкой поступившей информации.
Ранее сообщалось, что московские аэропорты проверяют после звонков с угрозами.