Суд попросил арестовать Лесли и Рыбку

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Адвокат Светлана Сидоркина сообщила, что следователи просят Нагатинский суд Москвы арестовать Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) до 16 февраля, передает ТАСС.

Она добавила, что два фигуранта уголовного дела, задержанных в аэропорту Шереметьево, отпущены под подписку о невыезде. Адвокат предположила, что отпущенные фигуранты могли пойти на сделку со следствием.

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Сидоркина уточнила, что сегодня, 19 февраля, будет избираться мера пресечения только в отношении Вашукевич и Кириллова.

Ранее сообщалось, что Рыбке вызывали «скорую» в СИЗО.