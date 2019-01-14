Опрос: более 40% россиян провели новогодние каникулы на диване

Почти 43% опрошенных россиян провели свои новогодние каникулы дома, лежа на диване, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса путешествий Туту.ру.

По результатам исследования, первым местом для отдыха у опрошенных стал диван (34%), на втором месте — дачи и деревни (17%), на третьем месте — работа (13%).

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Также сообщается, что тех, кто отправился путешествовать оказалось всего 15%, из них 10% провели каникулы в российских городах и только 5% улетели за границу.

Отмечается, что количество выбравших диван как главное место времяпровождения не меняется уже второй год. По мнению экспертов, главной причиной популярности такого отдыха является его дешевизна.

Ранее сообщалось, что россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год.