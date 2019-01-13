В УПЦ признали отсутствие томоса у РПЦ
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич заявил, что у Русской православной церкви (РПЦ) нет томоса об автокефалии. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Данное заявление Данилевич сделал на фоне призыва президента Украины Петра Порошенко к РПЦ показать «свой томос».
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Священнослужитель подчеркнул, что такого указа также нет и в Константинополе.
«Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то может он бы для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?» — подчеркнул Данилевич.
Представитель УПЦ пояснил, что ранее решения о предоставлении автокефалии осуществлялись с помощью церковных соборов, а не томосов.