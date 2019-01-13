В Сызрани школьник ударил учительницу по голове

В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел 10 января. Он рассказал, что учительница получила удар по голове, когда пыталась разнять двух поссорившихся учеников.

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«Удар нанес 15-летний ученик. Учительница была госпитализирована с травмой головы», — сказал источник.

Управление МВД по Самарской области ведет проверку инцидента.

В 2018 году сообщалось, что в Башкирии ученик напал на школу и поджег класс, четверо пострадали.