Обрушившийся дом в Магнитогорске разделят на два здания

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Дом в Магнитогорске, обрушившийся после взрыва газа, разделят на два здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минстроя Дмитрия Волкова.

По словам заместителя министра, разделить здание позволяют конструктивные особенности дома.

«По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло. Задача подрядчика аккуратно демонтировать плиты, таким образом, чтобы не в коем случае не повредить шестой подъезд», — заявил Волков.

Ранее стало известно, что правительство направило дополнительные средства пострадавшим в Магнитогорске.