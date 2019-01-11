Нераспроданными новогодними елками накормят обитателей Московского зоопарка

Более тысячи нераспроданных новогодних елок было передано в Московский зоопарк, новогодние украшения станут для животных игрушками и едой. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Как отмечается, снежные барсы, азиатские львы, амурские тигры используют ели как когтеточку, а азиатские слоны, капибары и винторогие козлы употребляют еловые ветки, кору и хвою в пищу.

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«Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать. Это и новый любопытный объект для исследования, и игрушка, и когтеточка, и полезная и вкусная добавка в ежедневный рацион», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сообщается, что елки начали передавать зоопарку с 2012 года. Деревья принимают только от компаний-продавцов, потому что использованные ели могут быть опасны для животных из-за остатков украшений.

Ранее москвичей попросили не будить спящих ежей.