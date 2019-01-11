Опасным норовирусом заразились 277 пассажиров круизного лайнера

Из-за массового заражения отдыхающих норовирусной инфекцией, круизный лайнер Oasis американской круизной компании раньше срока вернется в американский порт Канаверал, чтобы заболевшим смогли оказать дополнительную медицинскую помощь, пишет The Sun.

Некоторые пассажиры рассказали в социальных сетях, что изначально им без объяснения причин не разрешали высаживаться на берег и посещать экскурсии. Спустя время отдыхающие стали замечать в общественных местах случаи рвоты.

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Сообщается, что на борту судна находились около девяти тысяч пассажиров и членов экипажа: из них 277 человек заразились кишечным гриппом.

«Все гости корабля получат компенсацию в размере стоимости круиза», — рассказал представитель американской круизной компании.

Причина вспышки норовирусной инфекции не известна.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали вспышку кори в стране.